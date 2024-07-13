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Сегодня, 09:33

Луиш Фигу оценил игровое время Роналду на Евро-2024

Виктория Кравченко
Криштиану Роналду.
Фото Reuters
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Экс-полузащитник сборной Португалии Луиш Фигу рассказал, что думает об игровом времени нападающего Криштиану Роналду на чемпионате Европы.

«У каждого свое мнение на этот счет, я не хочу делиться своими мыслями. Отвечать на вопросы — «почему?», «почему нет?» — должны те, кто несет ответственность за решения. Все уже случилось, но, конечно, можно было поступить иначе», — цитирует футболиста A Bola.

На Евро-2024 39-летний Криштиану провел пять матчей, в которых отметился одной голевой передачей. Сборная Португалии вылетела на стадии 1/4 финала, уступив в серии пенальти национальной команде Франции.

Роналду является пятикратным обладателем «Золотого мяча», пятикратным победителем Лиги чемпионов, чемпионом Европы и победителем Лиги наций.

Криштиану Роналду
Луиш Фигу
Евро-2024
Сборная Португалии по футболу
Чемпионат Европы по футболу
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