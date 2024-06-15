Модрич — о поражении от Испании: «Один из матчей, в которых все валится из рук»

Полузащитник сборной Хорватии Лука Модрич прокомментировал поражение от Испании (0:3) в матче первого тура группового турнира Евро-2024.

«У нас тоже имелись свои моменты, но это был один из тех матчей, в которых буквально все валится из рук. После перерыва мы прибавили, заиграли заметно лучше, но этого оказалось недостаточно. Думаю, это была заслуженная победа испанцев. Возможно, только счет уж слишком большой», — цитирует Модрича пресс-служба УЕФА.

Сборная Испании (3 очка) возглавила группу B. Хорватия (0) опустилась на последнее место.

В следующем матче сборная Испании сыграет с Италией (20 июня), а Хорватия встретится с Албанией (19 июня).