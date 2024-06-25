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Сегодня, 09:33

Модрич: «Для меня мой рекорд ничего не значит, ведь это не помогло Хорватии»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Полузащитник сборной Хорватии Лука Модрич прокомментировал то, что стал самым возрастным автором гола в истории Евро. 38-летний футболист забил в ворота сборной Италии (1:1) в матче 3-го тура чемпионата Европы.

«Мой рекорд? Для меня это ничего не значит, ведь это не помогло команде. Грустная ночь», — приводит слова Модрича Madrid Xtra.

Модрич (38 лет и 289 дней) побил рекорд австрийца Ивицы Вастича, который отметился голом в 38 лет и 257 дней в матче с Польшей на Евро-2008.

Лука Модрич и&nbsp;Джанлуиджи Доннарумма. Невероятная развязка в группе смерти! Хорватия была в секундах от победы над Италией, но пропустила на 8-й добавленной минуте

Испания (9 очков) и Италия (4) напрямую вышли в плей-офф Евро-2024. Хорватия набрала 2 очка и заняла третье место в группе B.

Лука Модрич
Евро-2024
Сборная Италии по футболу
Сборная Хорватии по футболу
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