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Сегодня, 01:23

Провод: «Чехия не достигла своей цели, не вышла из группы»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Полузащитник сборной Чехии Лукаш Провод прокомментировал поражение от Турции (1:2) в матче 3-го тура группового турнира Евро-2024.

«Мы очень разочарованы. Мы не достигли своей цели, не вышли из группы. Мы хотели победить, боролись за это, отдали все силы, но проиграли. У нас были тактические планы, но нам пришлось изменить их, когда мы остались вдесятером. Мы продолжали бороться. Мы все делали все, чтобы победить и помогали друг другу. В первом тайме нам удалось не пропустить. После перерыва нам забили, но мы сумели сравнять счет и заставили соперников понервничать. Мы отдали все, что могли», — цитирует пресс-служба УЕФА Провода.

Сборная Турции набрала 6 очков и со второго места вышла в плей-офф чемпионата Европы. Чехия с 1 баллом стала последней в группе.

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Источник: https://ru.uefa.com/euro2024/match/2036195--czechia-vs-turkiye/
Футбол
Евро-2024
Сборная Турции по футболу
Сборная Чехии по футболу
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