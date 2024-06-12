Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Евро. Новости

Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Чемпионат Европы

Сегодня, 17:17

Лунев рассказал, за какую сборную будет болеть на чемпионате Европы

Виктория Кравченко
Telegram Дзен

Российский вратарь Андрей Лунев назвал сборную, за которую будет болеть на Евро-2024.

«Да, естественно, я буду смотреть чемпионат Европы. За кого буду болеть? Тяжело сказать, просто буду наслаждаться хорошим футболом. Фаворитами назову Англию и Францию, а там уже все решится на футбольном поле. Будет интересно посмотреть за Грузией, они впервые играют в большом турнире. Как раз это та команда, за которую я бы переживал!» — цитирует Лунева Metaratings.ru.

Турнир пройдет с 14 июня по 14 июля. Его примут 10 городов Германии.

Источник: https://metaratings.ru/news/lunyov-na-evro-2024-budu-perezhivat-za-gruziyu-favority-angliya-i-franciya-372091/
Андрей Лунев
2
Обсудить
Читайте также
Лучший игрок РПЛ: Максименко собрал пять первых мест в голосовании футболистов «Спартака»
Лучший футболист РПЛ по версии игроков «Зенита»: Кассьерра поставил себя на третье место
В Крыму национализировали активы экс-премьера Украины Яценюка и певицы Джамалы
Талалаева уволили из-за Дзюбы после слов что «моральные уроды» не нужны? Что происходит в «Химках»
Путин утвердил новую структуру управлений в администрации президента РФ
Актриса из сериала «Мажор-2» Гала Самойлова умерла в возрасте 45 лет
Популярное видео
«Балтика» — «Зенит»: суперфинал Кубка России, видеообзор матча
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Иттихад»: видеообзор матча
«Севилья» — «Барселона»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Бетис»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 30-го тура 25 мая
«Реал Сосьедад» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Жирона» — «Гранада»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 20 мая
«Вильярреал» — «Реал»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Валенсия» — «Жирона»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Бетис» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Осасуна»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 19 мая
«Барселона» — «Райо Вальекано»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 18 мая
«Аль-Наср» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
«Альмерия» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Аталанта» — «Ювентус»: видеообзор матча, финал Кубка Италии
«Зенит» — ЦСКА: Кубок России, финал Пути РПЛ, видеообзор матча
«Жирона» — «Вильярреал»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Алавес»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Балтика» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 28-го тура 12 мая
Материалы сюжета: Евро 2024: обратный отсчет до чемпионата Европы — заявки сборных и даты турнира
Кейн рассказал, что в Германии некоторые симпатизируют сборной Англии
Руни поделился мнением о составе сборной Англии на Евро-2024
Россия на Евро-2024: как бы она выглядела? Всего один игрок «Зенита», без Соболева, но с Латышонком
Ван Дейк ждет непростого матча Нидерландов против Франции на Евро-2024
Лучший игрок РПЛ: Кордоба и Алонсо получили от футболистов «Краснодара» больше баллов, чем Сперцян
Буффон считает, что сборную Италии недооценивают перед чемпионатом Европы-2024
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Открой глаза на свое будущее

Ван Дейк ждет непростого матча Нидерландов против Франции на Евро-2024

Боков назвал фаворитов Евро-2024