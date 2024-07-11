Шоу: «Олли играл не так уж много, у него была возможность выйти на поле, и он ею воспользовался»

Защитник сборной Англии Люк Шоу прокомментировал победу над Нидерландами (2:1) в матче 1/2 финала Евро-2024.

«Я очень-очень рад за Олли Уоткинса. На днях я сказал прессе, что люди, которые не имели много игрового времени, никогда не знают, когда представится шанс, и всегда должны быть готовы. Это именно такой случай, потому что Олли играл не так уж много, у него была возможность выйти на поле, и он ею воспользовался», — цитирует пресс-служба УЕФА Шоу.

В финале Евро-2024 сборная Англии сыграет против команды Испании. Матч пройдет 14 июля на «Олимпийском» стадионе в Берлине.