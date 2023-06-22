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Сегодня, 08:15

Тренер сборной Казахстана: «После победы над Северной Ирландией на стол не запрыгивал. Ничего еще не решено»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
Магомед Адиев.
Фото Казахстанская федерация футбола
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Главный тренер сборной Казахстана Магомед Адиев объяснил «СЭ», почему внешне не радовался, когда его команда забила победный гол в ворота Северной Ирландии (1:0).

— Сразу после гола камера крупным планом показала ваше лицо — ни единой эмоции! Как можно сохранять самообладание в такие моменты?

— Мне часто задают этот вопрос. Я все стараюсь держать в себе. Конечно, был очень рад. Но шла всего лишь 81-я минута, матч продолжался. Надо сохранять концентрацию до финального свистка. Дать волю эмоциям могут все остальные на скамейке, однако главный тренер должен сохранять холодную голову, несмотря ни на что.

— Но в победной раздевалке вы хотя бы дали волю эмоциям? Случайно не запрыгивали на стол, как это, например, делает главный тренер «Факела» Вадим Евсеев?

— (Смеется.) Мы по темпераменту разные с Вадимом Евсеевым. Он, конечно, молодец, сохранил «Факел» в РПЛ. Но я немного другой. Понятно, что, как и любой человек, радуюсь и переживаю за свою команду. Но даю волю эмоциям лишь тогда, когда решена глобальная задача. Да, набрали важные очки, но глобально еще ничего не сделано. Поэтому — ну и чего радоваться? Впереди еще шесть матчей. Нам надо оставаться конкурентоспобными, а мне как тренеру необходимо сделать разницу, чтобы в итоге мы добились заветной цели.

— А что сказали игрокам после матча?

— Ой... Я был очень опустошен, уставший, немногословный. Поблагодарил их за то, что они сделали очередной шаг к нашей мечте. Но это всего лишь шаг.

Казахстан с 9 баллами занимает второе место в группе H, лидирует Финляндия (9).

Полное интервью с Магомедом Адиевым читайте на сайте «СЭ»

Магомед Адиев
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Сборная Казахстана по футболу
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