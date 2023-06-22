Тренер сборной Казахстана: «После победы над Северной Ирландией на стол не запрыгивал. Ничего еще не решено»

Главный тренер сборной Казахстана Магомед Адиев объяснил «СЭ», почему внешне не радовался, когда его команда забила победный гол в ворота Северной Ирландии (1:0).

— Сразу после гола камера крупным планом показала ваше лицо — ни единой эмоции! Как можно сохранять самообладание в такие моменты?

— Мне часто задают этот вопрос. Я все стараюсь держать в себе. Конечно, был очень рад. Но шла всего лишь 81-я минута, матч продолжался. Надо сохранять концентрацию до финального свистка. Дать волю эмоциям могут все остальные на скамейке, однако главный тренер должен сохранять холодную голову, несмотря ни на что.

— Но в победной раздевалке вы хотя бы дали волю эмоциям? Случайно не запрыгивали на стол, как это, например, делает главный тренер «Факела» Вадим Евсеев?

— (Смеется.) Мы по темпераменту разные с Вадимом Евсеевым. Он, конечно, молодец, сохранил «Факел» в РПЛ. Но я немного другой. Понятно, что, как и любой человек, радуюсь и переживаю за свою команду. Но даю волю эмоциям лишь тогда, когда решена глобальная задача. Да, набрали важные очки, но глобально еще ничего не сделано. Поэтому — ну и чего радоваться? Впереди еще шесть матчей. Нам надо оставаться конкурентоспобными, а мне как тренеру необходимо сделать разницу, чтобы в итоге мы добились заветной цели.

— А что сказали игрокам после матча?

— Ой... Я был очень опустошен, уставший, немногословный. Поблагодарил их за то, что они сделали очередной шаг к нашей мечте. Но это всего лишь шаг.

Казахстан с 9 баллами занимает второе место в группе H, лидирует Финляндия (9).

Полное интервью с Магомедом Адиевым читайте на сайте «СЭ»