Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблицы
Календарь
Статистика
Команды
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Лига наций. Плей-офф
Главная
Футбол
Чемпионат Европы

Сегодня, 08:00

Тренер сборной Казахстана: «Закономерна ли победа над Северной Ирландией? Счет на табло»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
Магомед Адиев (слева).
Фото Reuters
Telegram Дзен

«СЭ» поговорил с Магомедом Адиевым, главным тренером сборной Казахстана, которая на днях на выезде победила Северную Ирландию (1:0) и сейчас вместе с Финляндией делит первое место в отборочной группе Евро-2024.

— Казахстан наиграл на победу в матче с Северной Ирландией?

— У меня в этом плане все просто. Ориентируюсь на счет на табло. Раз зафиксирован 1:0 в нашу пользу, значит, видимо, это закономерный исход встречи. Победа есть победа. Если вдаваться в игровые нюансы, то в принципе матч складывался для нас нормально. Хозяева больше контролировали мяч. Но я бы не сказал, что они создали больше моментов. У нас были перспективные подходы, хорошо выбегали в контратаки. Наверное, могли все решить и раньше.

— На 77-й минуте при счете 0:0 ваш голкипер Шацкий вытащил очень тяжелый мяч из-под перекладины после удара соперника со средней дистанции. Сердце екнуло в этот момент?

— Самое интересное заключается в том, что я видел момент удара, но действия голкипера не попали в поле моего зрения (смеется). Я как раз находился за спиной у резервного судьи, он перекрыл мне обзор. Так что этот сейв прошел мимо меня (смеется).

— На 81-й минуте на поле вышел Аймбетов, а на 88-й он сотворил шедевр, убежав с центра поля от соперников и забив победный гол. Какую установку вы ему давали?

— Объяснил тактические нюансы — чтобы он перекрывал определенные зоны, оказывал давление на центральных защитников. В день игры озвучил ему свое решение, что он не попадет в стартовый состав.

— Как он отреагировал?

— Дело в том, что изначально планировал выпустить Абата в этом матче с первых минут. Говорил ему об этом и до встречи с Сан-Марино, и после нее. Однако где-то за день до поединка с Северной Ирландией я все-таки решил сделать ставку на других нападающих в атаке. Все объяснил Аймбетову и подчеркнул: «Ты мне нужен на поле злым, прояви злость! Хочешь — на меня, хочешь — на что-то другое. Мне без разницы. Просто выйди и покажи характер».

— В итоге психологический ход сработал.

— Да, похоже. Абат — очень важный игрок для нашей сборной, он заслуживал того, чтобы выйти с первых минут. Но в матчах с определенными соперниками мы все-таки должны идти на изменения. Просто передо мной стояла задача четко донести до футболиста свое решение и как-то его по-хорошему разозлить.

Казахстан с 9 баллами занимает второе место в группе H, лидирует Финляндия (9).

Полное интервью с Магомедом Адиевым читайте на сайте «СЭ»

Магомед Адиев
Футбол
Сборная Казахстана по футболу
Сборная Северной Ирландии по футболу
0
Чемпионат Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Сборная России, которая сделала Евро-2008 незабываемым. Где они сейчас?
Британские пловчихи требуют вернуть им медали спустя 40 лет. Их обманула сборная ГДР?
Людям до 35 лет компенсируют половину аренды жилья
Создатель первой термоядерной бомбы покончил с собой в Москве
МО сообщило о продолжении наступательных действий ВСУ по нескольким направлениям
Как в России борются с фальсификатом: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Молдавия — Польша: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Исландия — Португалия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Эстония — Бельгия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Англия — Северная Македония: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Франция — Греция: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Армения — Латвия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Бельгия — Австрия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Португалия — Босния: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Норвегия — Шотландия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Уэльс — Армения: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Гибралтар — Франция: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Мальта — Англия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Шотландия — Испания: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Турция — Хорватия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Грузия — Норвегия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Ирландия — Франция: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Швеция — Азербайджан: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Нидерланды — Гибралтар: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Мальта — Италия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Люксембург — Португалия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Англия — Украина: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Казахстан — Дания: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Хорватия — Уэльс: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Испания — Норвегия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Белоруссия — Швейцария: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Франция — Нидерланды: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Боков заявил, что не радовался успехам сборных Казахстана и Армении в отборочных матчах на Евро-2024

Тренер сборной Казахстана: «После победы над Северной Ирландией на стол не запрыгивал. Ничего еще не решено»