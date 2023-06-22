Тренер сборной Казахстана: «Закономерна ли победа над Северной Ирландией? Счет на табло»

«СЭ» поговорил с Магомедом Адиевым, главным тренером сборной Казахстана, которая на днях на выезде победила Северную Ирландию (1:0) и сейчас вместе с Финляндией делит первое место в отборочной группе Евро-2024.

— Казахстан наиграл на победу в матче с Северной Ирландией?

— У меня в этом плане все просто. Ориентируюсь на счет на табло. Раз зафиксирован 1:0 в нашу пользу, значит, видимо, это закономерный исход встречи. Победа есть победа. Если вдаваться в игровые нюансы, то в принципе матч складывался для нас нормально. Хозяева больше контролировали мяч. Но я бы не сказал, что они создали больше моментов. У нас были перспективные подходы, хорошо выбегали в контратаки. Наверное, могли все решить и раньше.

— На 77-й минуте при счете 0:0 ваш голкипер Шацкий вытащил очень тяжелый мяч из-под перекладины после удара соперника со средней дистанции. Сердце екнуло в этот момент?

— Самое интересное заключается в том, что я видел момент удара, но действия голкипера не попали в поле моего зрения (смеется). Я как раз находился за спиной у резервного судьи, он перекрыл мне обзор. Так что этот сейв прошел мимо меня (смеется).

— На 81-й минуте на поле вышел Аймбетов, а на 88-й он сотворил шедевр, убежав с центра поля от соперников и забив победный гол. Какую установку вы ему давали?

— Объяснил тактические нюансы — чтобы он перекрывал определенные зоны, оказывал давление на центральных защитников. В день игры озвучил ему свое решение, что он не попадет в стартовый состав.

— Как он отреагировал?

— Дело в том, что изначально планировал выпустить Абата в этом матче с первых минут. Говорил ему об этом и до встречи с Сан-Марино, и после нее. Однако где-то за день до поединка с Северной Ирландией я все-таки решил сделать ставку на других нападающих в атаке. Все объяснил Аймбетову и подчеркнул: «Ты мне нужен на поле злым, прояви злость! Хочешь — на меня, хочешь — на что-то другое. Мне без разницы. Просто выйди и покажи характер».

— В итоге психологический ход сработал.

— Да, похоже. Абат — очень важный игрок для нашей сборной, он заслуживал того, чтобы выйти с первых минут. Но в матчах с определенными соперниками мы все-таки должны идти на изменения. Просто передо мной стояла задача четко донести до футболиста свое решение и как-то его по-хорошему разозлить.

Казахстан с 9 баллами занимает второе место в группе H, лидирует Финляндия (9).

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