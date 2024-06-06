Магуайр и Грилиш не будут включены в окончательную заявку сборной Англии на Евро-2024

Защитник «Манчестер Юнайтед» Харри Магуайр и полузащитник «Манчестер Сити» Джек Грилиш не будут включены в окончательную заявку сборной Англии на чемпионат Европы-2024, сообщает The Athletic.

По данным источника, Магуайр не выступит на континентальном первенстве из-за травмы икроножной мышцы.

В сезоне-2023/24 31-летний Магуайр провел 31 матч за «Манчестер Юнайтед» во всех турнирах, в которых забил четыре гола и отдал две результативные передачи.

28-летний Грилиш в минувшем сезоне сыграл в 36 встречах «горожан», забил три гола и отметился тремя результативными передачами.