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Сегодня, 18:45

Макгрегор — о слезах Роналду после незабитого пенальти: «Истинная страсть к своей стране!»

Алина Савинова
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Бывший чемпион UFC Конор Макгрегор поддержал нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду, который заплакал после незабитого пенальти в матче 1/8 финала Евро-2024 против Словении (0:0, по пен. — 3:0).

«Истинная страсть к своей стране! Криштиану, ты величайший футболист, который когда-либо был на этой земле! Благослови тебя Бог, брат! Прошлое — это слава! Настоящее — это история!» — написал Макгрегор в своих соцсетях.

Криштиану Роналду заплакал после незабитого пенальти в&nbsp;матче со&nbsp;Словенией. Трагедия Роналду: не забил пенальти и разревелся! Но исправился в серии и прошел Словению

Роналду не смог забить с одиннадцатиметрового удара на 105-й минуте игры. Однако в серии послематчевых пенальти он был точен, реализовав первый удар своей сборной.

Португалия вышла в 1/4 финала чемпионата Европы и встретится с Францией. Матч между командами состоится 5 июля.

Криштиану Роналду
Футбол
Евро-2024
Сборная Португалии по футболу
Конор Макгрегор
Чемпионат Европы по футболу
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