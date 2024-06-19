Макгрегор поставил 60 тысяч фунтов на то, что Роналду станет лучшим бомбардиром Евро-2024

Бывший чемпион UFC Конор Макгрегор считает, что форвард сборной Португалии Криштиану Роналду станет лучшим бомбардиром Евро-2024.

Ирландец поставил на это 60 тысяч фунтов стерлингов. Коэффициент на победу Роналду составил 15.00 на момент ставки. Макгрегор может выиграть 900 тысяч фунтов.

«60 тысяч на то, что Роналду сохранит «Золотую бутсу». Siuuu!» — написал боец в соцсети X, прикрепив скриншот ставки.

Роналду не отметился голом в матче против Чехии (2:1) в первом матче на Евро-2024.

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