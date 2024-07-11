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Сегодня, 14:07

Деменко: «Сборной Англии сопутствовала удача в матче с Нидерландами»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Бывший полузащитник «Спартака» Максим Деменко прокомментировал выход сборной Англии в финал Евро-2024.

10 июля Англия обыграла Нидерланды (2:1) в полуфинале чемпионата Европы.

«Если смотреть по первому тайму, то лучше голландцев играли. Опять-таки, сказать, что Нидерланды не заслуживали выхода в финал, я бы не сказал. Команды заслуживали выход в финал, но есть удача, которая сопутствовала англичанам», — цитирует Деменко Vprognoze.ru.

В решающем матче команда Гарета Саутгейта сыграет против Испании. Финал чемпионата Европы пройдет 14 июля на «Олимпийском» стадионе в Берлине.

Источник: Vprognoze.ru
Максим Деменко
Футбол
Евро-2024
Сборная Англии по футболу
Сборная Нидерландов по футболу
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