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Сегодня, 17:35

Деменко: «Роналду и Пепе играли на уровне молодых футболистов»

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Бывший футболист «Зенита», «Спартака» и «Краснодара» Максим Деменко не считает, что форвард сборной Португалии Криштиану Роналду провалил чемпионат Европы-2024.

В пятницу, 5 июля, сборная Португалии уступила Франции в четвертьфинале Евро-2024 (0:0, пен. 3-5).

«Это была очень красивая вывеска, матчи между такими сборными украшают турниры. Важно понимать, что Роналду и Пепе играли на уровне молодых футболистов и ничем им не уступали. Это невероятно, когда футболисты такого статуса находят в себе мотивацию для этого и так хорошо следят за своей формой.

Провалил ли Роналду турнир? Я так не считаю. Да, он не забил, но такое бывает на крупных турнирах. Но Криштиану проделал много черновой работы, отвлекая на себя внимание защитников, это дало свободу другим футболистам сборной. Жаль, что он уже попрощался с Евро и больше на этом турнире не сыграет. Но я надеюсь, что он выступит на ЧМ-2026», — цитирует Деменко «РБ Спорт».

Роналду провел на ЧЕ-2024 пять матчей, в которых ему удалось отдать одну голевую передачу.

Источник: «РБ Спорт»
Максим Деменко
Футбол
Евро-2024
Сборная Португалии по футболу
Сборная Франции по футболу
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