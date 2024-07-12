Деменко: «Сборная Испании заслуживает выиграть Евро-2024»

Бывший футболист «Спартака» Максим Деменко в беседе с Vprognoze.ru поделился ожиданиями от финала Евро-2024.

«Мы понимаем, что фаворитом является Испания. Эта команда заслуживает выиграть Евро-2024. Если посмотреть, как Испания прошла отбор, групповую стадию и плей-офф. Всё-таки, это футбол и зачастую бывают несправедливые исходы матча. То, что матч будет непростой для Англии и для Испании я уверен. По качеству игры, конечно, Испания выделяется», — цитирует Vprognoze.ru Деменко.

В финале Евро-2024 сборная Англии сыграет против команды Испании. Матч пройдет 14 июля на «Олимпийском» стадионе в Берлине.