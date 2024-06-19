Деменко: «Потеря Мбаппе не скажется на шансах сборной Франции выйти в плей-офф Евро-2024»

Бывший полузащитник «Спартака» и «Зенита» Максим Деменко прокомментировал травму капитана сборной Франции Килиана Мбаппе в первом матче Евро-2024 против Австрии (1:0).

«Думаю, что потеря Мбаппе не скажется на шансах сборной Франции выйти в плей-офф Евро-2024. Конечно, он — хороший игрок и лидер команды. Но во французской команде, есть кому заменить его в линии атаки. Наверняка имеются и другие тактические схемы. Французы приняли правильное решение не беспокоить Килиана и дать ему время до конца группового этапа, чтобы восстановиться после перелома носа и сделать защитную маску», — цитирует Vprognoze.ru Деменко.

25-летний француз на 86-й минуте встречи столкнулся с защитником австрийцев Кевином Дансо, после чего оказался на газоне. Изначально предполагалось, что ему потребуется операция, но после обследования в больнице Дюссельдорфа было принято решение обойтись без хирургического вмешательства.

Во втором матче на Евро-2024 Франция 21 июня сыграет с Нидерландами, Австрия в этот же день встретится с Польшей.