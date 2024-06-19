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Сегодня, 01:25

Деменко: «Потеря Мбаппе не скажется на шансах сборной Франции выйти в плей-офф Евро-2024»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший полузащитник «Спартака» и «Зенита» Максим Деменко прокомментировал травму капитана сборной Франции Килиана Мбаппе в первом матче Евро-2024 против Австрии (1:0).

«Думаю, что потеря Мбаппе не скажется на шансах сборной Франции выйти в плей-офф Евро-2024. Конечно, он — хороший игрок и лидер команды. Но во французской команде, есть кому заменить его в линии атаки. Наверняка имеются и другие тактические схемы. Французы приняли правильное решение не беспокоить Килиана и дать ему время до конца группового этапа, чтобы восстановиться после перелома носа и сделать защитную маску», — цитирует Vprognoze.ru Деменко.

25-летний француз на 86-й минуте встречи столкнулся с защитником австрийцев Кевином Дансо, после чего оказался на газоне. Изначально предполагалось, что ему потребуется операция, но после обследования в больнице Дюссельдорфа было принято решение обойтись без хирургического вмешательства.

Во втором матче на Евро-2024 Франция 21 июня сыграет с Нидерландами, Австрия в этот же день встретится с Польшей.

Источник: https://vprognoze.ru/sportnews/football/11788796-demenko-obyasnil-kak-poterya-mbappe-otrazitsya-na-shansah-sbornoj-francii-vyjti-v-plej-off-evro-2024.html
Килиан Мбаппе
Максим Деменко
Футбол
Евро-2024
Сборная Франции по футболу
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