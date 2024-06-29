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Чемпионат Европы

Сегодня, 03:13

Деменко: «Чемпионат Европы-2024 очень интересный»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший нападающий «Спартака», «Краснодара» и «Зенита» Максим Деменко отметил, что с удовольствием смотрит чемпионат Европы-2024.

«Чемпионат очень интересный. Много событий, моментов, много автоголов — смотрится интересно. Много забитых мячей, интриг и неожиданностей. Смотришь этот турнир с удовольствием», — цитирует «Газета.Ru» Деменко.

В субботу, 29 июня, стартует стадия плей-офф Евро-2024. В 1/8 финала сыграют следующие пары: Испания — Грузия, Германия — Дания, Португалия — Словения, Франция — Бельгия, Румыния — Нидерланды, Австрия — Турция, Англия — Словакия, Швейцария — Италия.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2024/06/28/23347471.shtml?updated
Максим Деменко
Футбол
Евро-2024
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