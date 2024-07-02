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Сегодня, 21:22

Мален стал четвертым игроком в истории Евро с дублем после выхода на замену

Сергей Разин
корреспондент
Доньелл Мален.
Фото Reuters
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Сборная Нидерландов в 1/8 финала чемпионата Европы-2024 обыграла Румынию — 3:0.

Два гола в этом матче забил форвард Доньелл Мален. 25-летний голландец стал четвертым игроком в истории чемпионатов Европы, оформившим дубль после выхода на замену: ранее это удалось Дитеру Мюллеру (1976) и Оливеру Бирхоффу (1996), а также Саво Милошевичу (2000).

Сборная Нидерландов в четвертьфинале Евро-2024 сыграет с победителем матча Австрия — Турция. Четвертьфинальная встреча пройдет 6 июля в Берлине.

Евро-2024
Сборная Нидерландов по футболу
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