Мален стал четвертым игроком в истории Евро с дублем после выхода на замену

Сборная Нидерландов в 1/8 финала чемпионата Европы-2024 обыграла Румынию — 3:0.

Два гола в этом матче забил форвард Доньелл Мален. 25-летний голландец стал четвертым игроком в истории чемпионатов Европы, оформившим дубль после выхода на замену: ранее это удалось Дитеру Мюллеру (1976) и Оливеру Бирхоффу (1996), а также Саво Милошевичу (2000).

Сборная Нидерландов в четвертьфинале Евро-2024 сыграет с победителем матча Австрия — Турция. Четвертьфинальная встреча пройдет 6 июля в Берлине.