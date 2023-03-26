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Чемпионат Европы

26 марта, 23:38

Италия обыграла Мальту на выезде, Ретеги забил во втором матче подряд

Иван Торопцев
Корреспондент
Мальта — Италия.
Фото Reuters
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Италия обыграла Мальту на выезде в матче второго тура отборочного турнира Евро-2024 — 2:0.

У гостей отличились Маттео Пессина и Матео Ретеги. Ретеги провел второй матч за национальную команду и вновь отличился — он дебютировал в команде 23 марта и забил единственный гол Италии в матче с Англией (1:2).

Италия поднялась на второе место в таблице группы C отборочного турнира Евро-2024 с 3 очками. Мальта идет на последней, пятой строчке, команда не набрала ни одного очка в двух играх.

Чемпионат Европы. Отборочный турнир. Группа C
26 мар, 21:45. Ta' Qali National Stadium (Та Кали)
Мальта
0:2
Италия

В параллельной встрече группы H отборочного турнира Евро-2024 Финляндия победила Северную Ирландию — 1:0. Единственный мяч забил Бенджамин Калльман.

Финны поднялись на четвертое место с 3 очками, они опережают североирландцев, идущих на пятой строчке, по дополнительным показателям.

Чемпионат Европы. Отборочный турнир. Группа H
26 мар, 21:45. Windsor Park (Белфаст)
Северная Ирландия
0:1
Финляндия
Источник: https://www.sport-express.ru/football/L/europe/2024/qualify/groups/
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