Мальта сыграет с Украиной в отборочном турнире Евро-2024 17 октября

Сборная Мальты сыграет с командой Украины в группе С отборочного турнира Евро-2024 во вторник, 17 октября. Матч пройдет на «Национальном стадионе Мальты» в Та Кали (Мальта). Стартовый свисток прозвучит в 21.45 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию дня отбора Евро 2024. Ключевые события матча Мальта — Украина будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». В России официальной видеотрансляции встречи не будет.

Чемпионат Европы по футболу пройдет с 14 июня по 14 июля 2024 года в Германии.

О ситуации с правами на показ матчей отбора чемпионата Европы 2024 вы можете прочитать в нашем материале.

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