Мамаев признался, что хотел победы сборной Англии на Евро-2024

Бывший полузащитник сборной России Павел Мамаев рассказал, следил ли он за чемпионатом Европы в Германии.

«К счастью, да. Удалось посмотреть примерно половину игр. Была ли команда, которой я симпатизировал? Честно говоря, нет. Но порадовала сборная Грузии. Ребята молодцы, показали хороший результат. Испанцы и французы тоже выглядели очень сильно. Но я хотел, чтобы выиграла Англия. В какой-то момент я стал понимать, что все не хотят, чтобы англичане достигли успеха, а они все дальше шли по сетке», — цитирует Мамаева Metaratings.ru.

Евро-2024 проходил в десяти городах Германии с 14 июня по 14 июля. Победителем турнира стала сборная Испании. В финале испанцы одержали победу над командой Англии со счетом 2:1.