Мамардашвили признан лучшим игроком матча Грузия — Чехия на Евро-2024

Вратарь сборной Грузии Георгий Мамардашвили признан лучшим футболистом матча 2-го тура группового турнира Евро-2024 против команды Чехии.

Встреча проходила 22 июня в Гамбурге и завершилась результативной ничьей — 1:1. 23-летний Мамардашвили совершил девять сейвов в этом матче.

Чехия набрала одно очко после двух игр Евро-2024 и занимает 3-е место в группе F. Грузия (1 балл) располагается на строчку ниже.

26 июня грузины сыграют с Португалией, чехи в этот же день встретятся с Турцией.