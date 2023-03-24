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Сегодня, 03:14

Манчини: «Сборная Италии доминировала во втором тайме и, наверное, заслуживала ничьей с Англией»

Евгений Козинов
Корреспондент
Роберто Манчини.
Фото Global Look Press
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Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини прокомментировал поражение от Англии (1:2) в матче отборочного турнира чемпионата Европы.

«Понимали, что матч будет сложным. Мы пропустили два гола после стандартных положений, в этих эпизодах следовало сыграть внимательнее. Мы доминировали во втором тайме и, наверное, заслуживали ничьей. Разочарованы результатом, но впереди еще много матчей», — цитирует пресс-служба УЕФА Манчини.

После первого тура сборная Англии с 3 очками занимает 2-е место в группе С. Италия — четвертая.

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Источник: https://ru.uefa.com/european-qualifiers/match/2036294--italy-vs-england/
Роберто Манчини
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