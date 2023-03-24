Манчини: «Сборная Италии доминировала во втором тайме и, наверное, заслуживала ничьей с Англией»

Сегодня, 03:14
Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини прокомментировал поражение от Англии (1:2) в матче отборочного турнира чемпионата Европы.
«Понимали, что матч будет сложным. Мы пропустили два гола после стандартных положений, в этих эпизодах следовало сыграть внимательнее. Мы доминировали во втором тайме и, наверное, заслуживали ничьей. Разочарованы результатом, но впереди еще много матчей», — цитирует пресс-служба УЕФА Манчини.
После первого тура сборная Англии с 3 очками занимает 2-е место в группе С. Италия — четвертая.