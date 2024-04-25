Marca: ФИФА и УЕФА могут отстранить испанские команды от международных турниров

ФИФА и УЕФА могут отстранить испанские команды от участия в международных турнирах, утверждает Marca.

Сообщается, что это связано с вмешательством испанского правительства в дела Королевской испанской футбольной федерации (RFEF). Ранее в Испании была создана специальная комиссия для наблюдения за работой RFEF.

Сообщается, что по этой причине сборную Испании могут отстранить от участия в чемпионате Европы-2024, а испанские клубы могут не сыграть в еврокубках в следующем сезоне.

Сборная Испании по итогам жеребьевки попала в группу B на Евро-2024. Испанцы должны сыграть с Хорватией, Италией и Албанией.