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Сегодня, 19:05

Marca: ФИФА и УЕФА могут отстранить испанские команды от международных турниров

Игнат Заздравин
Корреспондент
Ферран Торрес и Гави.
Фото Global Look Press
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ФИФА и УЕФА могут отстранить испанские команды от участия в международных турнирах, утверждает Marca.

Сообщается, что это связано с вмешательством испанского правительства в дела Королевской испанской футбольной федерации (RFEF). Ранее в Испании была создана специальная комиссия для наблюдения за работой RFEF.

Сообщается, что по этой причине сборную Испании могут отстранить от участия в чемпионате Европы-2024, а испанские клубы могут не сыграть в еврокубках в следующем сезоне.

Сборная Испании по итогам жеребьевки попала в группу B на Евро-2024. Испанцы должны сыграть с Хорватией, Италией и Албанией.

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