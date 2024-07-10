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Сегодня, 02:23

Суарес: «Испания не перестает изумлять»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший полузащитник сборной Испании Марио Суарес прокомментировал победу над Францией (2:1) в матче 1/2 финала Евро-2024.

«Испания не перестает изумлять. Она знает, как действовать в зависимости от ситуации по ходу матча. Она знает, когда придержать мяч, а когда убегать вперед. Надеюсь, она сможет закончить так же и завоевать титул», — цитирует пресс-служба УЕФА Суареса.

Второй финалист определится в матче Нидерланды — Англия, который состоится 10 июля. Финал Евро-2024 пройдет 14 июля на «Олимпийском» стадионе в Берлине.

Футболисты сборной Испании празднуют гол в&nbsp;ворота сборной Франции. Испания — в финале Евро! Шедевр Ямаля и волевая победа над Францией
Источник: https://ru.uefa.com/euro2024/match/2036209--spain-vs-france/
Футбол
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Марио Суарес
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