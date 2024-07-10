Суарес: «Испания не перестает изумлять»

Бывший полузащитник сборной Испании Марио Суарес прокомментировал победу над Францией (2:1) в матче 1/2 финала Евро-2024.

«Испания не перестает изумлять. Она знает, как действовать в зависимости от ситуации по ходу матча. Она знает, когда придержать мяч, а когда убегать вперед. Надеюсь, она сможет закончить так же и завоевать титул», — цитирует пресс-служба УЕФА Суареса.

Второй финалист определится в матче Нидерланды — Англия, который состоится 10 июля. Финал Евро-2024 пройдет 14 июля на «Олимпийском» стадионе в Берлине.