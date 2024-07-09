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Сегодня, 03:43

Кукурелья: «Если сборная Испании закончит сезон победой на Евро-2024, это будет просто прекрасно»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Защитник сборной Испании Марк Кукурелья поделился ожиданиями от матча 1/2 финала Евро-2024 против Франции.

«Мы очень устали! Но дойти до полуфинала и оказаться в двух матчах от завоевания трофея — огромная радость. Отпуск? Не ранее 15 июля! Это был трудный сезон, и этот турнир долгое время держит нас вдали от семей. Но если мы закончим победой на Евро, это будет просто прекрасно и порадует многих людей», — цитирует пресс-служба УЕФА Кукурелью.

Матч Испания — Франция состоится во вторник, 9 июля, на стадионе «Альянц Арена» в Мюнхене. Начало — в 22.00 по московскому времени.

Альваро Мората&nbsp;&mdash; Килиан Мбаппе. Испания — Франция. Онлайн-трансляция матча полуфинала Евро
Источник: Сайт УЕФА
Футбол
Евро-2024
Сборная Испании по футболу
Сборная Франции по футболу
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