Кукурелья: «Если сборная Испании закончит сезон победой на Евро-2024, это будет просто прекрасно»

Защитник сборной Испании Марк Кукурелья поделился ожиданиями от матча 1/2 финала Евро-2024 против Франции.

«Мы очень устали! Но дойти до полуфинала и оказаться в двух матчах от завоевания трофея — огромная радость. Отпуск? Не ранее 15 июля! Это был трудный сезон, и этот турнир долгое время держит нас вдали от семей. Но если мы закончим победой на Евро, это будет просто прекрасно и порадует многих людей», — цитирует пресс-служба УЕФА Кукурелью.

Матч Испания — Франция состоится во вторник, 9 июля, на стадионе «Альянц Арена» в Мюнхене. Начало — в 22.00 по московскому времени.