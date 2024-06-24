Марко Росси: «Состояние Варги стабильное, сейчас он под наблюдением в больнице»

Главный тренер сборной Венгрии Марко Росси рассказал о состоянии форварда Барнабаша Варги после матча группового турнира Евро-2024 против Шотландии (1:0).

«Мы также слышали, что его состояние стабильное. Сейчас он находится под наблюдением в больнице. Мы знаем, что у него перелом. Не знаем, придется ли его оперировать, но точно, что он больше не сможет выступать на чемпионате Европы. Но самое главное, что с ним все в порядке», — приводит слова Росси Csakfoci.hu.

29-летний форвард потерял сознание после столкновения с голкипером сборной Шотландии Ангусом Ганном. После оказания медицинской помощи игрока унесли с поля на носилках.

Венгрия набрала 3 очка и заняла третье место в группе A. Команда Марко Росси сохранила шансы на участие в плей-офф чемпионата Европы. Шотландия с 1 очком заняла 4-ю строчку и завершила выступление на Евро-2024.