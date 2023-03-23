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Сегодня, 18:22

Эдегор — о Холанне: «Неприятно, что сборная Норвегии теряет одного из лучших игроков в мире»

Виталий Косик
Корреспондент
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Полузащитник «Арсенала» и сборной Норвегии Мартин Эдегор высказался о травме своего партнера по национальной команде Эрлинга Холанна.

21 марта 22-летний форвард получил травму паха и покинул расположение сборной Норвегии.

«Неприятно, что мы теряем одного из лучших игроков в мире, но, как сказал главный тренер, мы должны оставить ситуацию позади и не тратить на нее слишком много времени. Мы должны сосредоточиться на тех игроках, которые у нас есть. У нас достаточно хорошая команда, способная добиваться хороших результатов», — цитирует Эдегора TV2.

Сборная Норвегии сыграет 25 марта против Испании, а 28 марта — против Грузии.

Мартин Эдегор
Эрлин Холанн
Футбол
Сборная Норвегии по футболу
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