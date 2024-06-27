Мартинес: «Португалия пыталась, но не смогла забить. Это заставило Грузию поверить в то, что они заслужили победу»

Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес рассказал, чего команде не хватило в матче 3-го тура группового турнира Евро-2024 против Грузии.

Встреча, которая прошла в Гельзенкирхене, завершилась со счетом 2:0 в пользу грузинов.

«Это поражение. Мы начали игру с низкой интенсивностью, рано пропустили гол, а это именно то, что было нужно Грузии. Нам не хватило ясного ума при последнем пасе и перед воротами соперника, а их вратарь потрясающе играл. Мы пытались забить, но не смогли, и это еще больше заставило Грузию поверить в то, что они заслужили победу», — приводит пресс-служба УЕФА слова Мартинеса.

Португалия набрала 6 очков за три тура и с первого места в группе F вышла в плей-офф чемпионата Европы. Соперником команды Мартинеса в 1/8 финала станет Словения.