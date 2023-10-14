Мартинес: «Роналду в хорошей форме и воодушевляет молодых ребят»

Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес прокомментировал влияние нападающего Криштиану Роналду на команду.

«Криштиану в хорошей форме, много играет и много забивает в своем клубе. У него большой опыт выступлений за сборную, он воодушевляет молодых ребят и служит примером для подражания», — цитирует тренера Record.

13 октября Португалия одержала победу над Словакией (3:2) в матче отборочного турнира чемпионата Европы-2024. Роналду оформил в этой игре дубль.

Португалия занимает первое место в группе J, набрав 21 очко за 7 игр. Словакия расположилась на 2-й позиции (13 очков в 7 матчах).