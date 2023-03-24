Мартинес — о Роналду: «Чтобы выступать за сборную, нужно быть преданным делу»

Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес оценил игру нападающего Криштиану Роналду в матче отборочного турнира Евро-2024 против Лихтенштейна (4:0). 38-летний форвард оформил дубль.

«Чтобы выступать за сборную, нужно быть преданным делу. Начинается новый отборочный цикл, очень важно, чтобы игроки демонстрировали свою преданность и желание делиться опытом. У Криштиану все это есть: огромный опыт и сильная преданность сборной Португалии», — цитирует пресс-служба УЕФА Мартинеса.

После первого тура португальцы лидируют в группе J с тремя очками. Лихтенштейн — последний.