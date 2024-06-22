Мартинес: «Роналду находится в сборной Португалии, потому что заслуживает этого»

Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес поделился мнением об игре форварда Криштиану Роналду.

«Роналду находится в сборной Португалии, потому что заслуживает этого. И все физические показатели подтверждают, что он может играть каждые четыре дня. Думаю, важно понимать, что приносит игрок. Для нас Криштиану — это опыт, ноу-хау, возможность для голов, движение в штрафной, возможность открывать пространство.

Если вы хотите проанализировать статистику с точки зрения физики, то вам нужно посмотреть на то, что он сделал за последние 12 месяцев", — приводит слова Мартинеса France 24.

Сборная Португалии в первом туре группового турнира Евро-2024 обыграла Чехию (2:1). В следующем матче португальцы 22 июня сыграют с Турцией.