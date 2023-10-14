Мартинес: «Хотели продолжать доминировать, забивать, но слишком раскрылись»

Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес прокомментировал победу над Словакией (3:2) в матче отборочного турнира чемпионата Европы-2024.

«Я доволен результатом, доволен количеством моментов, которые мы создали. В первом тайме мы видели очень хорошую сборную Португалии. Мы хотели продолжать доминировать, забивать, но слишком раскрылись. У Словакии было четыре удара по воротам, у нас — 12. Мы упустили много моментов, но все равно заслужили эту победу», — цитирует пресс-служба УЕФА Мартинеса.

Португалия занимает первое место в группе J, набрав 21 очко за 7 игр. Словакия расположилась на 2-й позиции (13 очков в 7 матчах).