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Сегодня, 23:25

Мартинес рассказал о важности матча сборной Португалии с Грузией

Виктория Кравченко
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Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес рассказал о важности матча с Грузией в третьем туре группового турнира Евро-2024.

«Важный матч, от которого зависет то, кто выйдет из группы, а кто — нет. Грузия проводит очень интересный Евро. Они могли победить Чехию, если бы смотгли реализовать тот момент в конце матча. Они очень здорово выглядели в игре с Турцией. Нам нужно сохранять концентрацию и победить», — цитирует Мартинеса пресс-служба УЕФА.

Португалия досрочно вышла в плей-офф. Грузия с 1 баллом на счету пока занимает последнее место в группе F.

Встреча команд пройдет завтра, 26 июня, в Гельзенкирхене и начнется в 22.00 мск.

Евро-2024
Сборная Грузии по футболу
Сборная Португалии по футболу
Роберто Мартинес
0
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