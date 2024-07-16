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Сегодня, 06:09

Масалитин посоветовал Сафонову ориентироваться на игру вратаря сборной Испании Симона

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин считает, что российскому голкиперу Матвею Сафонову, который перешел в «ПСЖ», нужно ориентироваться на игру вратаря сборной Испании и «Атлетика» Унаи Симона.

На Евро-2024 Симон, выигравший турнир в составе сборной Испании, провел 6 матчей, пропустил 5 голов и отыграл две встречи на ноль.

«Нечего сравнивать Сафонова и Унаи Симона! Испанский вратарь — образец, как надо играть ногами. Были моменты, где он спокойно разбирался в ситуации, через него не боялись играть. Так в нашем футболе никто не играет. Матвею стоит поучиться у Симона игре ногами. У сборной Испании нет слабых мест. При всём уважении к нашим футболистам, никто и близко на таком уровне не выступает», — приводит Legalbet слова Масалитина.

Матвей Сафонов перешел в «ПСЖ» из «Краснодара» в июне 2024 года. Россиянин подписал контракт с французским клубом на 5 лет.

Источник: Legalbet
Евро-2024
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