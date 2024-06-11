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Сегодня, 03:06

Масалитин считает, что сборная Италии не сможет защитить титул чемпиона Европы

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин считает, что сборная Италии не сможет защитить титул чемпиона Европы на Евро-2024.

«Мне не верится в итальянцев. Больше верю в Испанию, Англию. Франция — тоже сбалансированная сборная. Но насколько она будет единым организмом здесь и сейчас трудно предугадать. Сборная может состоять из звезд, но никак себя не проявить», — приводит «Евро-Футбол.Ру» слова Масалитина.

Евро-2024 пройдет с 14 июня по 14 июля в Германии. Сборная Италии по итогам жеребьевки попала в группу B вместе с Испанией, Хорватией и Албанией.

Источник: Евро-Футбол.Ру
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