Матч Израиль — Швейцария в квалификации Евро-2024 перенесен на 15 ноября

Матч сборных Израиля и Швейцарии в квалификации чемпионата Европы-2024 перенесен на 15 ноября, сообщает пресс-служба УЕФА. Место проведения игры будет названо позже.

Игра должна была состояться 12 октября в Израиле.

Ранее УЕФА перенес матчи квалификации юношеского Евро-2024, которые должен был принять Израиль.

7 октября началась военная операция Армии обороны Израиля в секторе Газа в ответ на массированный ракетный обстрел с палестинской стороны. Министр обороны Израиля на фоне обстрелов из Газы распорядился призвать на военную службу резервистов, а движение ХАМАС объявило о начале военной операции против Израиля.