RTBF: матч Бельгия — Швеция прерван после стрельбы в Брюсселе

Матч европейского отборочного турнира Бельгия — Швеция прерван после стрельбы в Брюсселе, сообщает RTBF Sport.

По данным источника, игроки сборной Швеции находятся в раздевалке и пока не собираются возобновлять игру.

Ранее стало известно, что недалеко от стадионе, где проходит матч неизвестные застрелили двух болельщиков в футболках сборной Швеции.

Премьер-министр Бельгии сравнил произошедшее нападение с терроризмом.

Двое болельщиков в футболках сборной Швеции были застрелены в Брюсселе перед матчем с Бельгией