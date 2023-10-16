Сегодня, 23:08
Матч европейского отборочного турнира Бельгия — Швеция прерван после стрельбы в Брюсселе, сообщает RTBF Sport.
По данным источника, игроки сборной Швеции находятся в раздевалке и пока не собираются возобновлять игру.
Ранее стало известно, что недалеко от стадионе, где проходит матч неизвестные застрелили двух болельщиков в футболках сборной Швеции.
Премьер-министр Бельгии сравнил произошедшее нападение с терроризмом.
Двое болельщиков в футболках сборной Швеции были застрелены в Брюсселе перед матчем с Бельгией