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Сегодня, 22:00

Матч открытия Евро 2024 Германия — Шотландия: время начала и где смотреть трансляцию

Матч открытия Евро 2024 Германия — Шотландия пройдет 14 июня
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
«Альянц Арена».
Фото Global Look Press
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Матч открытия чемпионата Европы по футболу-2024 между Германией и Шотландией состоится в пятницу, 14 июня, в Мюнхене (Германия) на стадионе «Альянц Арена». Начало в 22.00 по московскому времени.

Ключевые события матча Германия — Шотландия будут доступны в разделе «Матч-центр» на сайте «СЭ». Игру в прямом эфире можно будет посмотреть на телеканале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru, а также на Okko Sport. «СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча-открытия чемпионата Европы.

Действующим чемпионом Европы является сборная Италии. В финале Евро итальянцы обыграли Англию (1:1, пенальти 3:2).

Основная информация о главном турнире европейского футбола доступна в материале по ссылке на сайте «СЭ».

Чемпионат Европы по футболу: таблицы и календарь в актуальном виде, статистика, стыковые матчи, новости и статьи, фото и видео

Футбол
Сборная Германии по футболу
Сборная Шотландии по футболу
Чемпионат Европы по футболу
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