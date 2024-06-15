Матчи чемпионата Европы 15 июня: расписание трансляций игр дня Евро-2024

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Суббота, 15 июня — второй игровой день чемпионата Европы по футболу.
В этот день зрители увидят три матча: Венгрия — Швейцария в группе A, Испания — Хорватия и Италия — Албания в группе B. «СЭ» публикует расписание трансляций. Время начала — московское.
16.00. Венгрия — Швейцария (группа А)
Онлайн-трансляция / Видеотрансляция: Okko
19.00. Испания — Хорватия (группа B)
Онлайн-трансляция / Видеотрансляция: «Матч ТВ», «Матч Премьер», Okko, «Кинопоиск»
22.00 . Италия — Албания (группа B)
Онлайн-трансляция / Видеотрансляция: «Матч Премьер», Okko, «Кинопоиск»
Полностью расписание игр группового этапа доступно на странице Евро-2024 на сайте «СЭ».
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