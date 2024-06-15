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Матчи чемпионата Европы 15 июня: расписание трансляций игр дня Евро-2024

Испания сыграет с Хорватией на чемпионате Европы-2024 15 июня
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Иньиго Мартинес (сборная Испания).
Фото Global Look Press
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Суббота, 15 июня — второй игровой день чемпионата Европы по футболу.

В этот день зрители увидят три матча: Венгрия — Швейцария в группе A, Испания — Хорватия и Италия — Албания в группе B. «СЭ» публикует расписание трансляций. Время начала — московское.

Расписание трансляций Евро 2024 15 июня

15 июня, суббота

16.00. Венгрия — Швейцарияруппа А)
Онлайн-трансляция / Видеотрансляция: Okko

19.00. Испания — Хорватия (группа B)
Онлайн-трансляция / Видеотрансляция: «Матч ТВ», «Матч Премьер», Okko, «Кинопоиск»

22.00 . Италия — Албания (группа B)
Онлайн-трансляция / Видеотрансляция: «Матч Премьер», Okko, «Кинопоиск»

Полностью расписание игр группового этапа доступно на странице Евро-2024 на сайте «СЭ».

Чемпионат Европы по футболу: таблицы и календарь в актуальном виде, статистика, стыковые матчи, новости и статьи, фото и видео

Сборная Албании по футболу
Сборная Венгрии по футболу
Сборная Испании по футболу
Сборная Италии по футболу
Сборная Хорватии по футболу
Сборная Швейцарии по футболу
Чемпионат Европы по футболу
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