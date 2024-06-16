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Сегодня, 00:25

Матчи чемпионата Европы 16 июня: расписание трансляций игр дня Евро-2024

16 июня пройдут три матча на чемпионате Европы-2024
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Болельщик сборной Сербии.
Болельщик сборной Сербии.
Фото Reuters
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В воскресенье, 16 июня, на чемпионате Европы-2024 в Германии пройдут три матча. В группе C Словения сыграет с Данией, а Сербия встретится с Англией. В группе D — Польша проведет матч с Нидерландами.

«СЭ» публикует расписание трансляций матчей третьего игрового дня Евро-2024. Время начала — московское.

Расписание трансляций матчей Евро-2024 16 июня

  • 16:00. Польша — Нидерланды / Okko
  • 19:00. Словения — Дания / Матч ТВ
  • 22:00. Сербия — Англия / Матч ТВ

«СЭ» на своем сайте ведет текстовые онлайн-трансляции встреч чемпионата Европы-2024. В нашем матч-центре также доступны ключевые события игр.

На Евро-2024 выступают 24 национальные сборные. Финал пройдет 14 июля в Берлине на арене «Олимпиаштадион». Действующим чемпионом является Италия.

14 июня сборная Германии разгромила Шотландию (5:1) в матче открытия 17-го в истории чемпионата Европы по футболу.

Футбол
Евро-2024
Чемпионат Европы по футболу
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