Матчи чемпионата Европы 17 июня: расписание трансляций игр дня Евро-2024

В понедельник, 17 июня, состоятся три матча группового этапа на чемпионате Европы по футболу. В группе Е Румыния сыграет с Украиной, а Бельгия встретится со Словакией. В группе D Австрия проведет матч с Францией. «СЭ» публикует расписание трансляций. Время начала — московское.

Расписание трансляций Евро 2024 17 июня

16.00. Румыния — Украина (группа Е)

Онлайн-трансляция / Видеотрансляция: Okko

19:00. Бельгия — Словакия (группе Е)

Онлайн-трансляция / Видеотрансляция: «Матч ТВ», «Кинопоиск»

22:00. Австрия — Франция (группа D)

Онлайн-трансляция / Видеотрансляция: «Матч ТВ», «Кинопоиск»

Полностью расписание игр группового этапа доступно на странице Евро-2024 на сайте «СЭ».

Чемпионат Европы по футболу: таблицы и календарь в актуальном виде, статистика, стыковые матчи, новости и статьи, фото и видео