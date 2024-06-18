Матчи чемпионата Европы 18 июня: расписание трансляций игр дня Евро-2024

18 июня пройдут очередные матчи группового турнира чемпионата Европы-2024 в Германии. В группе F Турция сыграет с Грузией в Дортмунде, а Португалия встретится с Чехией. Публикуем расписание трансляций матчей Евро-2024 во вторник. Время начала — московское.

«СЭ» на своем сайте ведет текстовые онлайн-трансляции встреч чемпионата Европы-2024. В нашем матч-центре также доступны ключевые события игр.

Расписание трансляций игр 18 июня на Евро-2024

18:45. Турция — Грузия на Матч ТВ и matchtv.ru

21:45. Португалия — Чехия на Матч ТВ и matchtv.ru

На Евро-2024 выступают 24 национальные сборные. Финал пройдет 14 июля в Берлине на арене «Олимпиаштадион». Действующим чемпионом является Италия, которая в финале чемпионата Европы-2020 в серии пенальти одержала победу над Англией (1:1, пенальти — 3:2).