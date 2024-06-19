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Сегодня, 00:25

Матчи чемпионата Европы 19 июня: расписание трансляций игр дня Евро-2024

19 июня в Германии пройдут три матча чемпионата Европы-2024
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Болельщики сборной Германии.
Болельщики сборной Германии.
Фото AFP
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19 июня, в среду, пройдут очередные матчи группового турнира чемпионата Европы-2024. В группе B Хорватия встретится с Албанией, а в группе А состоятся игры Германия — Венгрия, Шотландия — Швейцария.

«СЭ» на своем сайте ведет текстовые онлайн-трансляции встреч чемпионата Европы-2024. В нашем матч-центре также доступны ключевые события игр.

Расписание трансляций игр 19 июня на Евро-2024

  • 16:00 (мск). Хорватия — Албания на Okko
  • 18:45. Германия — Венгрия на Матч ТВ
  • 21:45. Шотландия — Швейцария на Матч ТВ

В групповой стадии Евро-2024 принимают участие 24 национальные сборные. Финал пройдет 14 июля на берлинской арене «Олимпиаштадион».

Действующим чемпионом является Италия, которая в финале чемпионата Европы-2020 в серии пенальти одержала победу над Англией (1:1, пенальти — 3:2).

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