Матчи чемпионата Европы 19 июня: расписание трансляций игр дня Евро-2024

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19 июня, в среду, пройдут очередные матчи группового турнира чемпионата Европы-2024. В группе B Хорватия встретится с Албанией, а в группе А состоятся игры Германия — Венгрия, Шотландия — Швейцария.
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В групповой стадии Евро-2024 принимают участие 24 национальные сборные. Финал пройдет 14 июля на берлинской арене «Олимпиаштадион».
Действующим чемпионом является Италия, которая в финале чемпионата Европы-2020 в серии пенальти одержала победу над Англией (1:1, пенальти — 3:2).