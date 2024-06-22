Матчи чемпионата Европы 22 июня: расписание трансляций игр дня Евро-2024

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Очередные матчи группового турнира чемпионата Европы-2024 пройдут в субботу, 22 июня. В группе E Бельгия встретится с Румынией, а в группе F состоятся игры Грузия — Чехия и Турция — Португалия.
«СЭ» на своем сайте ведет текстовые онлайн-трансляции встреч чемпионата Европы-2024. В нашем матч-центре также доступны ключевые события игр.
Расписание трансляций игр 22 июня на Евро-2024
В групповой стадии Евро-2024 принимают участие 24 национальные сборные. Финал пройдет 14 июля на берлинской арене «Олимпиаштадион».
Действующим чемпионом является Италия, которая в финале чемпионата Европы-2020 в серии пенальти одержала победу над Англией (1:1, пенальти — 3:2).