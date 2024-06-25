Матчи чемпионата Европы 25 июня: расписание трансляций игр дня Евро-2024

Во вторник, 25 июня, состоятся четыре матча группового этапа на чемпионате Европы по футболу. В группе D Нидерланды сыграют с Австрией, а Франция — с Польшей. В группе С Англия встретится со Словенией, а Дания — с Сербией. Публикуем расписание трансляций. Время начала — московское.

Расписание трансляций Евро 2024 25 июня

19.00. Нидерланды — Австрия

Онлайн-трансляция / Видеотрансляция: Okko

19.00. Франция — Польша

Онлайн-трансляция / Видеотрансляция: «Матч ТВ», «Кинопоиск», Okko

22.00. Англия — Словения

Онлайн-трансляция / Видеотрансляция: «Матч ТВ», «Кинопоиск», Okko

22.00. Дания — Сербия

Онлайн-трансляция / Видеотрансляция: Okko

На сайте «СЭ» пройдут текстовые онлайн-трансляции матчей.

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