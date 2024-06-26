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Сегодня, 06:00

Матчи чемпионата Европы 26 июня: расписание трансляций игр дня Евро-2024

26 июня в Германии пройдут четыре матча Евро-2024 по футболу
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Футболист сборной Португалии Криштиану Роналду.
Криштиану Роналду.
Фото Global Look Press
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26 июня пройдут заключительные матчи группового турнира чемпионата Европы-2024 в Германии. В группе Е Словакия сыграет с Румынией, а Украина проведет поединок с Бельгией. В группе F зрители увидят встречи Чехия — Турция и Грузия — Португалия.

«СЭ» на своем сайте ведет текстовые онлайн-трансляции встреч чемпионата Европы-2024. В нашем матч-центре также доступны ключевые события игр.

Расписание трансляций игр 26 июня на Евро-2024

  • 19.00 (мск). Словакия — Румыния на Матч ТВ
  • 19.00. Украина — Бельгия на Okko
  • 22.00. Грузия — Португалия на Матч ТВ
  • 22.00. Чехия — Турция на Okko

Финал Евро-2024 пройдет 14 июля на берлинской арене «Олимпиаштадион». Действующим чемпионом является Италия, которая в финале чемпионата Европы-2020 в серии пенальти одержала победу над Англией (1:1, пенальти — 3:2).

Чемпионат Европы-2024: новости и обзоры матчей, турнирные таблицы групп и расписание игр, прогнозы и статистика в актуальном виде на сайте «СЭ».

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Сборная Португалии по футболу
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