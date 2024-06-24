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Матчи чемпионата Европы 24 июня: расписание трансляций игр дня Евро-2024

Италия сыграет с Хорватией 24 июня на Евро-2024
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
Сборная Италии.
Фото AFP
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Очередные матчи группового турнира чемпионата Европы-2024 пройдут в понедельник, 24 июня. В группе B Хорватия сыграет с Италией, а Испания — с Албанией.

«СЭ» на своем сайте ведет текстовые онлайн-трансляции встреч чемпионата Европы-2024. В нашем матч-центре также доступны ключевые события игр.

Расписание трансляций игр 24 июня на Евро-2024

  • Группа B. Албания — Испания. 22:00. Прямой эфир на онлайн-платформе «Окко Спорт»
  • Группа B. Хорватия — Италия. 22:00. Прямой эфир на телеканале «Матч ТВ», «Матч Премьер», онлайн-платформах «Кинопоиск» и «Окко спорт»

В групповой стадии Евро-2024 принимают участие 24 национальные сборные. Финал пройдет 14 июля на берлинской арене «Олимпиаштадион».

Действующим чемпионом является Италия, которая в финале чемпионата Европы-2020 в серии пенальти одержала победу над Англией (1:1, пенальти — 3:2).

Сборная Португалии. Матчи чемпионата Европы 22 июня: расписание трансляций игр дня Евро-2024

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