Матчи под эгидой УЕФА начнутся с минуты молчания в память о погибших в Марокко

Все ближайшие матчи под эгидой УЕФА будут начинаться с минуты молчания в память о жертвах землетрясения в Марокко, сообщается на официальном сайте союза.

«С 10 и до 21 сентября перед всеми еврокубковыми матчами и матчами европейских сборных будет проводиться минута молчания в память о жертвах землетрясения в Марокко. Европейский футбол в это тяжелое время скорбит вместе с Марокко», — сообщается в заявлении.

Утром 9 сентября в Марокко произошло землетрясение магнитудой 7,2. В результате погибли более 600 человек, около 400 человек пострадали.