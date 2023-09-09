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Сегодня, 20:02

Матчи под эгидой УЕФА начнутся с минуты молчания в память о погибших в Марокко

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Все ближайшие матчи под эгидой УЕФА будут начинаться с минуты молчания в память о жертвах землетрясения в Марокко, сообщается на официальном сайте союза.

«С 10 и до 21 сентября перед всеми еврокубковыми матчами и матчами европейских сборных будет проводиться минута молчания в память о жертвах землетрясения в Марокко. Европейский футбол в это тяжелое время скорбит вместе с Марокко», — сообщается в заявлении.

Утром 9 сентября в Марокко произошло землетрясение магнитудой 7,2. В результате погибли более 600 человек, около 400 человек пострадали.

УЕФА
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