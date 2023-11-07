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Сегодня, 19:02

Матчи сборной Израиля в отборе Евро-2024 будут начинаться с минуты молчания

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
Футболисты сборных Израиля (справа) и Швейцарии.
Фото Global Look Press
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Матчи сборной Израиля в отборочном турнире Евро-2024 будут начинаться с минуты молчания, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Футбольную ассоциацию Израиля.

УЕФА удовлетворил запрос организации устроить минуту молчания перед началом игр против Швейцарии (15 ноября) и Румынии (18 ноября) в память о погибших 7 октября жителей Израиля.

Согласно решению УЕФА, оба матча пройдут на нейтральной территории в Фельчуте (Венгрия).

В ночь на 7 октября Израиль был обстрелян ракетами из сектора Газа. Палестинское исламистское движение ХАМАС объявило о начале боевых действий.

По данным местных властей, в результате действий палестинского движения погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных. Пострадали более 5 тысяч человек.

Источник: РИА Новости
Футбол
Сборная Израиля по футболу
Чемпионат Европы по футболу
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