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Сегодня, 13:35

Маттеус считает, что сборная Франции победит Испанию в полуфинале Евро-2024

Алина Савинова
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Бывший защитник сборной Германии Лотар Маттеус поделился ожиданиями от полуфинального матча Евро-2024 между Испанией и Францией.

«У сборной Испании, конечно, есть хорошие игроки, но им будет противостоять очень сильная Франция. Нападение французов пока не впечатляет, что странно, но я думаю, что перспектива выйти в финал это изменит. Считаю, что Франция выиграет 2:1», — цитирует Маттеуса Mundo Deportivo.

Полуфинальный матч Евро-2024 между сборными Испании и Франции пройдет 9 июля в Мюнхене и начнется в 22.00 по московскому времени.

Команда Дидье Дешама в 1/4 финала турнира победила Португалию (0:0, пенальти 5:3), а испанцы обыграли Германию (2:1 д.в.).

Лотар Маттеус
Футбол
Евро-2024
Сборная Испании по футболу
Сборная Франции по футболу
Чемпионат Европы по футболу
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